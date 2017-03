Batalioni hape dyert për komunitetin

“Dita e hapur” për komunitetin ne Batalionin e pare te Kembesorise Vau Dejës, është shoqëruar me demonstrimin e veprimeve ne praktike, sipas standardeve te NATOS. Veprimet ne piken e kontrollit e komunikimi me turmat, ushtrimet ne raste te emergjencave e civile si dhe dhojet e reja te armeve dhe mjeteve te ndërlidhjes, janë ndjekur me interesim te veçante nga te pranishmit. Merrnin pjese edhe Prefekti i Qarkut te Shkodrës, Paulin Radovani, Zv/Ministri i Mbrojtjes Petro Koçi e drejtues te Shtabit te Përgjithshëm si dhe përfaqësues te bashkive te qarqeve Shkodër e Lezhe.

Duke u bere thirrje te rinjve te integrohen ne forcat e armatosura, Komandanti i Repartit Ali Mali, u kujtoi atyre se ne ketë repart.

Pjese e kësaj dite ishte edhe përurimi i obeliskut te oficereve te vare 20 vite me pare ne mbrojtje te repartit ushtarak tek ish stacioni i zooteknikes Shkodër, Muhamet Hasmuja dhe Arben Hoxha, Dëshmorë te Atdheut, si dhe një koncerte artistik.