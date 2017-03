Dobraç, mbetjet zevendesojne trotuaret

Te ngjan me nje zone te humbur, por eshte vetem pak kilometra larg qendres se Shkodres, apo hyrja e njohur ndryshe si nje prej portave hyrese te qytetit. Situata me mbetjet urbane ne lagjen “Dobraç” ka kapercyer kufinjte e normales. Mbetjet qendrojne prej javesh aty dhe askush nuk merr mundimin te beje largimin e tyre, e te vendose kontenieret qe do t’i sherbenin nje komuniteti te tere.

Aromat e pakendshme qe çlirohen nga ky grumbull mbetjesh perbejne nje shqetesim te madh per banoret e kesaj lagjeje, pasi ngjitur tyre jane shtepite e banimit. Perballe kesaj situate Bashkia Shkoder vazhdon te beje sehir, edhe pse ka detyrimin t’i jape zgjidhje sa me pare. Si kjo zone jane edhe qindra te tjera ne njesite administrative te cilat prej javesh nuk pastrohen. Duke kaluar ne te tilla permasa, mbetjet jane jo vetem nje imazh i shemtuar, por edhe nje rrezik serioz per jeten e banoreve, duke kercenuar perhapjen e epidemive. Askush nuk di te thote deri me sot se perse sherbimi i pastrimit nuk kryhet me grafik dhe taksat e qytetareve shperdorohen ne kete forme, duke bere qe mbetjet te zevendesojne siperfaqet e gjelberta. Bashkia Shkoder me paaftesine menaxhuese te territorit po deshmon edhe njehere tjeter se prej muajsh punen e saj e ka perkushtuar nen cader dhe jo ne sherbim te komunitetit prej te cilit jane zgjedhur dhe paguhen.