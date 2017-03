Debati për 264 ha toke te dhëne me qera

Pas takimit me Prefektin e Qarkut te Shkodrës, Paulin Radovani, një përfaqësi i banoreve te Trushit janë ndare te kënaqur dhe me besimin se ai do ti ndihmoje për te sqaruar problemin e dhënies se 264 hektarë toke me qera një kompanie te huaj.

Ata u shprehen se nuk kishin pasur dieni qe kjo toke për disa muaj ishte shpalle nga Ministria e Bujqësisë për tu dhënë me qera. Edhe pse pohojnë se janë gati ta blejnë, këmbëngulin se dikur ka qene toke ne pronësi te te pareve te tyre.

Banoret e Trushit theksuan se te drejtën e tyre do te vazhdojnë ta kërkojnë ne rruge demokratike dhe jo duke i shpallur lufte shtetit. Para pak ditesh banoret e Trushit kane zhvilluar edhe nje proteste për ketë problem.