Derbi shkodran i moshave

Ekipet e moshave të klubit të futbollit Vllaznia vazhdojnë të kenë një përfaqësim dinjitos në këtë sezon futbollistik. Suksesi i radhës është ai I skuadrës së 16 vjeçarëve të drejtuar nga trajneri Nefail Zhejani dhe kolegu I tij Denis Zmijai, e cila në derbin shkodran, pas një ballafaqimi interesant dhe luftë të fortë sportive mundi me rezultatin e pastër 2 me 0 ekipin privat të klubit të futbolllit Shkodra duke regjistruar kësisoj fitoren e 11 në 12 javë kampionat. Për këtë fitore ka menduar Redi Gjurkaj, një futbollist ky me të dhënë mjaft premtuese që luan në repartin e sulmit. Me dy gola të shënuar, fillimisht në minuten e 75-të për të vijuar më pas edhe një tre tjetër tre minuta më vonë, Gjurkaj i dha fitoren skuadrës së Vllaznisë me rezultatin 2 me 0. Duke parë edhe pozitat në tabelen e klasifikimit për këtë grupmoshash, fitorja në fjalë ka qënë shumë e rëndësishme për këtë skuadër pasi arrihet përballë një rivali direkt si KF Shkodra duke vijuar të qëndrojë në krye të tabeles së klasifikimit. Suksesi i arritur nuk është vetem I golashënuesit Gjurkaj, por për të kontribuan edhe pjesëtarët e tjerë të formacionit si portjeri Harusha, mbrojtësit Çomo, Amuli, Peku dhe Krymi, mesfushorët Torishta, Mali, Kerjota, Osmani dhe sulmuesi Zefi duke përfshirë këtu edhe të aktivizuarit Kola dhe Rroji. Fitorja e 16 vjeçarëve vjen menjëherë pas atyre të realizuara nga dy skuadrat e Akademisë Vllaznia që luajnë në kategorinë Superiore, U-17 dhe U-19, të cilat respektivisht fituan nga ekipeve të Portës me rezultatet 3 me 0 dhe 2 me 1me autorë të golave, Lekaj, Lisaj dhe Hoxha për 17 vjeçarët dhe Pusi me Palushanin për 19 vjeçarët. Për t’u theksuar është se të tre skuadrat në fjalë, Vllaznia U-16, U-17 dhe U-19 vazhdojnë të jenë pretendentet kryesore për të fituar titullin kampion për sezonin futbollistik 2016-2017.