Për kishën katolike periudha në të cilën ndodhemi, njihet ndryshe si koha e ardhjes, apo javë përgatitore në prag të Pashkëve. Mesazhi i tyre është tejet i rëndësishëm për çdo besimtar , prandaj në kuadër të takimeve që po zhvillohen në sallën Kardinal “Mikel Koliqi” i radhës ishte ai me at Xhanfranko Testa. Të ecim së bashki drejt pajtimit ishte ftesa që u shoqërua me provimin e librit “Falja eshtë një fitese e madhe”. Për këtë falje ne si popull kemi më shumë se askush nevoje tha në fjalën e tij imzot Angelo Massafra, arqipeshkëv i Shkodres, duke ju referuar familjeve të shumta që vuajnë nga plaga e gjakmarrjes.

Vetë autori në pak fjalë shpjegon mesazhin e këtij botimi.

Fenomeni i gjakmarrjes por jo vetem mbeten shqetësime madhore për vendin tonë, ku shumë familje vuan nga këto plagë te jetes, prandaj të tilla mesazhe sensibilizuese vijnë për të gjetur paqen dhe faljen e munguar.