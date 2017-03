Deputeti Çela vizite ne familjen Sekja

Ky do të ishte prezantimi i tij i parë ne radhët e levizjes socialiste për Integrim të Shkodres gjatë inaugurimit të selise qendrore. Elsid Sekja një prej nxënesve ekselent të qytetit, vendosi që për herë ta parë të bëhet pjesë e një force politike, duke përqafuar programin e LSI-së, e cila në fokus të saj ka të rinjtë. Deputeti Agron Çela vendosi që besimin e treguar nga Elsidi, t’ia ktheje me nje vizitë në shtëpinë e tij, aty ku për të ndau edhe një tjetër lajm. I riu i talentuar, përtej kufizimit shendetesor që nuk e ka penguar te jetë mes nxënësve më të mirë të Shkodres, do të jetë pjesë e LSI-së në rolin e sekretarit në zyrën qendrore të saj. Paralelisht deputeti Çela vendosi që t’i bëjë Sekja një dhuratë simbolike, një IPAD që do t’i sherbeje për punën e tij por edhe studimet.

Pjese e disa konkurseve mes shkollave të Shkodres, si dhe një prej të rinjve që nderoi qytetin me garat kombëtare të zhvilluara nga ministria e arsimit, Elsid Sekja vendosi që t’i besojë programit elektoral të LSI-së për zgjedhjet e 18 qershorit, duke u bërë kështu një prej të rinjve që përcjell publikisht mbështetjen për këtë forcë politike.