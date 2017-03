Ish te perndjekurit dhe politika?!

Ish te perndjekurit politik vijojne te jene te perçare sa i perket perfaqesimit te tyre politik, ku ne gjithe keto vite ndasite kane qene te medha. 3 muaj perpara zgjedhjeve te 18 qershorit po percillet e njejta fryme, ku ne Shkoder kjo shtrese ka dale kunder aleances popullore per drejtesi e krijuar nga Bilal Kola, ky i fundit rival me partine tjeter te te perndjekurve, e krijuar nga babai i tij.

Guraziu shton se qellimi politik i kesaj partie nuk eshte ti dale ne mbrojtje kesaj shtrese.

Ne cdo pale zgjedhje ish te perndjekurit politik dhe kauza e tyre jane perdorur si nga partia demokratike ashtu edhe ajo socialiste thjesht si karta elektorale, duke mos arritur ne keto 27 vite ti jepet kompensimi i tyre i plote per vitet e burgut si dhe te kryhet plotesisht denimi i krimeve te komunizmit. Krijimi i partive te reja hap nje tjeter lufte brenda ketyre radheve, per te ecur serish me parimin perçaj e sundo.