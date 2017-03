Promovohet “Kod”, i Monika Stafes

Analiza politike, refleksione, qasje evropiane e kulturore, maredhenjet mes njerezve etj, pasqyrohen me mjaft profesionalizem, ne librin “ Kod “, te shkrimtares dhe publiçistes Monika Shoshori Stafa, promovuar ne ambjentet e bibliotekes “ Marin Barleti “ te qytetit te Shkodres. Nese do e gjykojme thone specialistet e fushes, libri eshte i nderthurur dhe gershetuar me nje mjeshtri te rralle dhe kompetence, mes te shkruarit artistik dhe atij publiçistik. Vete autoria pohon “ se shtypi eshte mendja kritike e nje shoqerie dhe se gazetaria ka lindur qe t ‘ i sherbeje se vertetes “.

Libri “Kod”, vellimi i dyte, eshte i ndare ne kater pjese, ku perveç informacionit, aspektit kulturor dhe atij artistik, permban edhe nje çast meditimi per konceptin e intelektualit te sotem dhe rrolit te pazevendesueshem te mendimtarit te lire ne shoqerine tone te sotme. Sipas specialisteve te fushes Skender Temali, Gjovalin Çuni, Zija Vukaj etj, “ autoria ka çelur nje dritare per njerezit, per t’a pare e kuptuar me mire realitetin ku jetojne. Nje i tille eshte edhe libri “ Kod “, i shkrimtares dhe publiçistet Monika Shoshori Stafa.