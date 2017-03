Regjistrimi dere me dere

Prej 1 muaji ne vendin tone ka filluar projekti identifikimit dhe popullimit te adresave nga Ministria e Brendshme ne bashkepunim me OSHEE. Aktualisht ne qytetin e Shkodres jane angazhuar ne terren rreth 120 te rinj qe trokasin prane cdo subjekti, projekt ky qe do te zgjase edhe dy muaj, shpjegon Arjeta Dyca trajnuese dhe supervizore e ktij projekti.

Qytetaret kane patur ne disa raste kontestime sa i perket dokumentave qe duhen dorezuar, me argumentin se shkelet privatesia. Por trajnuesja Nduka shpjegon se kjo gje nuk qendron.

Ligji përcakton detyrimin e dhënies së një adrese që do të njihet zyrtarisht si e tillë nga shteti e për të cilën do të mbahet përgjegjësi. Në të do të duhet të mbërrijnë të gjitha njoftimet dhe faturat. Përmes Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile do të mund të bëhet aksesimi i të dhënave të personave, duke mundësuar regjistrimin e të dhënave të gjendjes civile për personat në apartamentet respektive dhe krijimin e një baze të dhënash ndërmjetëse që do të përdoret për indeksimin e personit me adresën reale të tij.