Aksident ne Xhabije

24 orë pas aksidentit në sheshin demokracia ku një 58 vjeçar mbeti i plagosur, një tjetër u shënua këtë radhë në hyrje të Shkodres, ku automjeti përplasi një grua që po lëvizte me biçikletë. Ai u shënua rreth orës 15.30 në lagjen “Xhabije” dhe e plagosur mbeti shtetesja Bedrije Mustafa. Ajo ka qënë duke ecur me biçikletë në kryqëzimin e kësaj zone, kur u përplas me mjetin tip Ford Focus me targë AA 434 DP. Goditja ka qënë e rëndë, duke bërë që Mustafa të përfundojë në xhamin e parë të mjetit. Ajo mori disa plagë dhe u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodres, ku ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha. Policia e cila mbërriti në vendngjarje nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti të rëndë, që për pask përfundoi me pasoja. Ajo bëri shoqërimin në komisariat të drejtuesit, ku do të merret në pyetje mbi rrethanat e përplasjes. Hetimet e para tregojnë se si mjeti ashtu edhe shtetesja që po lëvizte me biçikletë nuk kanë respektuar rregullat e qarkullimit, duke sjellë për pasojë përplasjen. Një nga shqetësimet kryesore në Shkoder vijon të mbetet mungesa e hapësirave të mjaftueshme për përdoruesit e biçikletave që në këtë qytet janë të shumta.

Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë la në burg drejtuesin e autobusit dhe dy shoferët që u kapen në Muriqan me 25 kilogram lende narkotike kanabis sativa. Aleksander Kronaj, Zef Perndoj dhe Agostin Arra, të cilët kryenin udhetimet nga Shkodra në drejtim të Pistojës, në Itali u njohën me masën e sigurisë paradreken e së martes. Autobusi i kësaj linjes ju nënshtrua kontrollit të detajuar nga policia e kufirit dhe migracionit, e cila arriti të gjejë të fshehur në një kuti metalike në bagazhin e autobusit sasinë e drogës. Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se ende shtetasit në fjalë nuk kanë dhënë detaje të hollësishme mbi drogën e gjetur, por pritet që hetimet e thelluara të zbardhin destinacionin e saj, si dhe përfshirjen e të tjerë personave në këtë skemë.