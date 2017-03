E marta e lutjeve ne Laç

Mijera Pelegrin nga çdo qytet i Shqipërisë nisin që prej orëve të para të së martes, rrugëtimin drejt Kishës së Laçit. Janë 13 të tilla kushtuar shenjtit të mrekullive, aty ku besimtarë të Krishterë e mysliman, por edhe të besimeve të tjera drejtojnë lutjet e tyre. Për shumë pelegrin destinacioni final që është ky vend i shenjtë preferohet të bëhet në këmbë, me lutje e këngë gjatë rrugës.

Kjo eshte e marta e dyte, dhe per 11 te tjera me radhe, Kisha e Laçit mirëpret besimtarë të shumtë. Pelegrinazhi kulmon me 13 qershor, kur është dhe dita e përkujtimit të shenjtit. Historia e Kishes se Shen Ndout në Laç, daton në shekullin e 12 dhe është e mbushur plot me gojëdhëna të murgjve të keqtrajtuar që kundërshtonin armiqtë e kristianizmit, madje dhe perandorinë osmane.