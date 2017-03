Prag sfida Itali – Shqiperi

Të premten kombëtarja Shqiptare përballet me 4 herë kampionët e botës Italinë, por kjo nuk i tremb kuqezinjtë që vijojnë të përcjellin deklarata optimiste. Elseid Hysaj dhe Burim Kukeli duket se nuk e kanë frikë Italinë edhe pse Shqipëria quhet ekip i vogël, e mungesat në këtë ndeshje janë prezente.

Futbollisti shkodran nuk pranon të dëgjojë që Kombëtarja është jashtë garës në kualifikueset e Botërorit 2018, ndërsa beson se tifozët do të jenë të shumtë në stadiumin “Renzo Barbera”.

Kombëtarja pritet të ketë mbështetje të madhe në ndeshjen ndaj Italisë. Mijëra shqiptarë besohet se do të pajisen me bileta edhe pse ndeshja luhet në Palermo. Sasia e biletave të caktuara për Shqipërinë është 2 000, dhe nga ato janë shitur rreth 1500, veçse në stadium pritet të hyjnë edhe shumë shqiptarë të tjerë me nënshtetësi italiane apo të vendeve të Bashkimit Europian. Në impiantin me rreth 36 000 vende, deri tani janë shitur më shumë se 20 000 bileta, dhe mjaft prej tyre besohet se i kanë marrë shqiptarët.