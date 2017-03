Portali U-Albania per maturantet.

Portali U-Albania eshte risia e ketij viti qe ministria e arsimit i ka vene ne dispozicion maturanteve per tu informuar mbi te gjitha proçedurat e plotesimit te formularit A1 dhe kriteret e pranimit ne universitete. Per kete qellim drejtoria arsimore ka nisur ne shkollat e Shkodres takimet informuese me maturantet, duke prezantuar detajet e ketij portali.

Maturantët, përmes hyrjes në llogari me ID personale, do të mund të përllogarisin mundësitë dhe programet ku mund të aplikojnë. Ky eshte viti i dyte qe matura shteterore eshte vete dalese dhe jo hyrese per ne universitete. Nxenesit per te fituar nje vend ne shkollen e larte duhet qe perveç mesatares, notave te provimit, te llogarisin sipas degeve qe konkurojne edhe koeficientet pranues.