Nje duet midis tokes dhe duarve ne emer te paqes, shpreses dhe bashkejeteses do te jete eventi qe do te beje bashke rreth 8000 mije nxenes te shkollave 9 vjecare ne te gjithe Shqiperine per te thyer recordin guiness “Cup Song Albania” . Edhe ne qytetin e Shkodres nxenesit jane ulur perpara Bashkise per te bere provat gjenerale te ketij organizimi, i cili zhvillohet ne bashkepunim me Ministrine e Arsimit dhe DAR Shkoder.

Ky event qe do te mbahet me 25 Mars me nje perfshirje mbarekombetare, do te kete pikun e saj ne kryeqytet ku 2000 nxenes do te formojne emrin “Albania” veshur me ngjyren e flamurit, nderkohe qe 2000 tollumbace do te leshohen drejt qiellit duke synuar per te thyer nje rekord boteror.