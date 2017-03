“Zemra Kuq e Zi”

Dekori eshte i njejte, por jo ai entuziazmi i pragndeshjeve nderkombetare te zhvilluara me pare ne Shkoder. Ne rrugen kryesore për tek stadiumi “Loro Boriçi”, gjithçka eshte ne funksion te ndeshjes mes perfaqesueses se Kosoves dhe asaj te Islandes. Si gjithnjë, te paret ata qe ofrojne flamujt dhe simbolet e tjera, si pjese identitetit dhe atmosfres festive. Ka zera se nuk do ti lejojne tifozet e Kosoves ne “Loro Boriçi” me Flamurin Kombëtar dhe stemen autoktonas, dhe kjo i ka deshperuar.

Kane udhëtuar 3 mije kilometra nga Suedia ne Shkoder, tifozet e Kosoves.

Ia deshirojne fitoren edhe Kombetares Shqiptare te Futbollit ne ndeshjen me Italine, dhe shprehen se zemra eshte kuq e zi.

Nderkohe ne mbështetje te kombëtares islandeze e cila prej dy ditesh ndodhet e akomoduar ne Grand Hotel Europa për shkak ndoshta edhe te largesise nuk parashikohet te ketë tifoze te cilet do ta mbështesin ne ketë ndeshje. Edhe federata kosovare e futbollit nuk ka dhene asnjë informacion zyrtar ne lidhje me numrin e biletave te shitura por mesa duket interesimi për ketë ndeshje do te jete larg nivelit te ndeshjeve te kaluara mijerat e tifozeve e ardhur nga Kosova mbushnin rruget e Shkodres qe nje dite me përpara.