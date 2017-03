Projekt-ligj i ri per lejimin e gjuetise

Pas vendimit te Federates se Gjuetareve per ta derguar ceshtjen ne Gjykaten e Strasburgut per shpalljen e pavlefshem te moratoriumit te gjuetise edhe per 5 vite te tjera, nje perfaqesi e kesaj shoqate kane zhvilluar nje takim me kryeministrin e Shqiperise Edi Rama. Ne kete bashkebisedim kane rene dakort qe ne fillim te muajit Prill te bejne dorezimin e nje projektiligji te ri nga vete federate e gjuetareve, per lejimin e gjuetise.

Sipas Mustafes gjate ketij takim eshte rene dakort qe shume shpejt kjo shoqate te mos jete me ne varesi te Ministrise se Mjedisit.

Gjuetaret shpresojne qe kjo te mos mbese ne kuadrin e premtimit elektoral, pasi deri me tani 15 mije gjuetare vijojne te jene te penalizuar nga ky vemdim.