Zhvillimi i qendres se Shkodres

Me synim rritjen e investimeve dhe zhvillimin turistik te qendres se Shkodres, pritet qe shume shpejt fondi shqiptaro – amerikan i zhvillimit te jape mbeshtetjen e vet per kete sektor. Permes bashkimit te bizneseve ne te gjithe rruget pedonale dhe zonen muzeale te Shkodres, synohet t’i jepet nje tjeter dimension zhvillimi ketij sektori thote drejtori i turizmit ne bashki Gentian Mema. Praktika e meparshme ka qene pozitive dhe fondi shqiptaro – amerikan eshte edhe investitori i rruges pedonale.

Ai sqaron se kjo behet me qellim per te favorizuar sektorin e turizmit, pasi siq dihet se kjo, eshte zona me me shume resurse turistike. Si e tille, thekson Mema, qyteti i Shkodres do te kete nje ndikim te konsiderueshem dhe te perhershem ne vazhdim.