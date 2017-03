“Cilesia e mishit kontrollohet me pergjegjesi”

Alarmi per produktet e kalbura te mishit te pules dhe derrit te importuara nga Brazili ka sjelle reagimin e Autoritetit Kombetare te Ushqimit Shkoder. Inspektori Hamdi Mlloja ben te ditur se se ne qytet tregtohet nje pakice e vogel mishi me origjine nga ky shtet i cili perdoret kryesisht per perpunimin e sallamit dhe proshutes. Ai siguron konsumatoret se situata eshte e qete dhe nuk ka vend per panik.

Sinkron – Hamdi MLLOJA – Inspektor AKU Shkoder [ 03:14 – 03:37 ————- 04:00 – 04:14 ]

Lidhur me kalimin e mishit nepermjet pikes doganore Hani-Hotit, Mlloja shprehet se nje gje e tille nuk mund te perjashtohet, por fale kontrolleve te imtesishme cdo ngarkese ehte e verifikuar me pergjegjesi.

Sinkron – Hamdi MLLOJA – Inspektor AKU Shkoder [ 04:49 – 05:22 ]

Me heret, AKU theksoi se Shqiperia importon nga stabilimente te miratuara nga Bashkimi Evropian, shoqeruar nga certifikata veterinare te miratuara nga autoritetet veterinare qendrore te Republikes se Shqiperise dhe asaj te Brazilit.