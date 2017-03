“ Kontrabasi “, te premten ne Teatrin “ Migjeni “

Monodrama “ Kontrabasi “ e autorit gjerman Patrick Suskind, do te shfaqet diten e premte ne teatrin “ Migjeni “, te qytetit te Shkodres. Shfaqja nepermjet mon ologut te aktorit i cili interpretohet nga Pjerin Vlashi me instrumentin e tij kontrabasin, eshte mjaft aktual per kohen e sotme, pasi sjell nderf te tjera, mesazhin se prindi duhet ti lere te lire femijet ne perzgjedhjen e jetes dhe rruges se tyre dhe mos t ‘i imponoje preferencat dhe deshirat e veta personale.

Monodrama “ Kontrabasi “, perkthyer nga Leke Tasi me skene dhe kostumografi nga Jonida Beqo, koreografi Gjergj Pervazi dhe regji te Stefan Çapalikuk, nder te tjera eshte nje tregim I hidhur I vetmise dhe i hakmarrjes se njeriut gjithashtu, ne kete rast i kontrabasistit, i cili gjate gjithe jetes nuk ka bere asgje tjeter, perveçese profesionit te tij.