Lagje e “harruar” !

Qytetaret i kane besuar voten, prandaj Kryetarja e bashkise duhet te mbaje premtimet e dhena! Eshte ky apeli qe bejne banoret ne lagjen Skenderbeg te qytetit te Shkodres, te cilet prej me shume se 20 vitesh vuajne mungesen e infrastruktures. Balta, gropat e mbushura me uje dhe pluhuri jane veshtiresite me te cilat ata perballen cdo dite e sidomos femijet qe shkojne ne shkolle.Kjo situate po behet gjithnje e me e paperballueshme, prandaj kerkoje qe sa me pare bashkia duhet te nderhyje per permiresimin kesaj gjendje:

Bashkia e Shkodres dhe vete kryetarja Voltana Aemi duket se e kane harruar detyrimin per te zgjidhur problematikat e qytetareve, per te cilat kishin premtuar ndryshime te medha qe me marrjen e detyres.