Vdes femija i moshes 8 vjeç

Nje ngjarje e rende ka ndodhur ne oret e drekes ne lagjen beselidhja te qytetit te Lezhes.Femija i moshe 8 vjec me inicialet K.P eshte rrezuar aksidentalisht nga kati i 6-shte i pallatit ku banonte dhe ka marre plage te renda.Megjithese u derguar me helikopter ne spitalin e traumes ne Tirane ku nuk mungori nderhyrja e menjehershem e mjekeve te ketij spitali,nuk u arrit ti shpetohet jeta.Mesohet se femija ka qene vetem ne apartamentin ku banonte ne momentin kur ai aksidentalisht u rrezuar nga kati i 6-shte i pallatit.Gjithsesi sherbimet e policise se Lezhes kane nisure hetimet per kete rast te dhimbshem.