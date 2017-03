Arnimet në sheshin 2 prilli

Si cdo vit Bashkisë Shkodër I bi ndërmend për nderimin të Deshmorëve të 2 prillit, duke riparuar dëmtimet e këtij sheshi në prag të kësaj feste. Arnimet që po I bëhën këtij shesh janë minimale, pasi gjatë gjithë vitit ky shesh dëmtohet cdo ditë. E ndërsa në prag të festës kur në nderim të 4 dëshmorëve të demokracisë, Bashkia e Shkodrës mjaftohet me vendosjen e kurorave me lule në sheshin e dëmtuar plotësisht dhe me riparimet e pjesëshme të atyre pllakave. Gjatë paradrekës së të enjtes dy punonjës të mirëmbajtjes kanë nisur punen në këtë shesh, e ndërsa në fillim duket se puna ka të bëjë me një kantier të madh ndërtimi, por faktikisht aty po zhvillohen vetëm disa arnime. Ndërsa ky shesh gjatë vitit është plotësisht në harresë nga të gjitha institucionet. Nuk ka një projekt të mirëfillt nga ana e Bashkisë Shkodër për riparimin e këtij sheshi, I cili është simboli I rezitencës dhe I asaj që do pasonte në vendin tonë të pluralizmit politik, ku të rinj e të reja të qytetit të Shkodrës u përballen me dhunen policore dhe me vrasjen e katër dëshmorëve. Nuk mjfaton arnimi dhe vendosja e kurorrave me lule në një ditë të vitit por duhet edhe përkujesje më e madhe që ky shesh jo vetëm në prag të fushatës elektorale por edhe gjatë gjithë vitit të gëzonte respektin institucional.