Rinovohet monumenti i Hasan Riza Pashes

Eshte përuruar monumenti kushtuar Hasan Riza Pashes, komandantit qe organizoi mbrojtjen e Shkodres ne vitin 1912 – 1913 kunder ushtrive serbo – malazeze. Perveç ambasadorit te Tirqise ne Tirane, Hidajet Bajraktar, ne ceremonine e organizuar moren pjese edhe Deputeti Agron Çela dhe Prefekti i Qarkut te Shkodres, Paulin Radovani dhe drejtues vendor. Pas shpalljes se Pavaresise se Shqiperise me 28 nentor 1912, Hasan Riza Pasha, ne krye te forcave qe mbronin Shkodren, u be simbol i qendreses për ruajtjen e këtij qyteti, theksoi ambasadori Bajraktar.

Me pas ceremonia ka vijuar me prerjen e shiritit te përurimit te monumentit te rinovuar, nen kujdesin e TIKA-s. Monumenti i Hasan Riza Pashes u vendos ketu shume vite me pare, ne nderim te tij për qendresen qe beri për te mos ua dorëzuar Shkodren ushtrive serbo- malazeze. Ai u vra pabesisht mbrëmjen e 30 janarit te vitit 1913, kur ishte vendosur qe nje dite me pas te ngrihej ne kalane Rozafa flamuri ynë kombëtar.