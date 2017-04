Monodrama: mungese te spektatorit

Monodrama “ Kontrabasi “ e autorit gjerman Patrich Suskind, eshte shfaqur mbreme ne Teatrin “ Migjeni “ te Shkodres. Aktori i vetem protagonist Pjerin Vlashi, me interpretimin e tij dinjitoz, arriti te percjelle tek spektatori shkodran edhe pse i paket ne numer, mesazhin prind-femije dhe probleme te tjera shoqerore qe jane aktuale edhe sot. Me mjaft emecione dhe i nderthurur me nje skenografi ne pershtatje dhe regji te perkryer te Stefan Çapalikut, monologu i Vlashit, arriti t’a elektrizoje spekatorin dhe ta beje ate qe ta duartrokase gjate gjithe kohes.

Teatri “ Migjeni “, edhe pse keto kohet e fundit ka terhequr mjaft trupa, aktore profesioniste dhe grupe te ndryshme artistike, nuk arrin qe ta menaxhoje mire maredhenjet me publikun e saj. Hera-heres, salla dhe ambjentet e tjera te brendshme te ketij institucioni kulturor, ngelet bosh duke bere qe te humbe interesi per kete tempull te artit shkodran.