2 Prilli, ngjarja qe nuk u zbardh.

Familjaret e martireve te demokracise te zhgenjyer.

Çdo vit vendosin kurora me lule dhe i bashkohen ceremonive përkujtimore, por dhimbja që ato kanë mbetet përherë e madhe. Familjarët e 4 dëshmoreve të demokracisë të vrarë 2 prillin e 1991, edhe sot pas 26 vitesh janë të zhgënjyer që kjo ngjarje nuk u zbardh asnjëherë. Dosja 2 prilli fle ende në arkivat e drejtësisë, por fajtorët sipas familjareve gezojnë lirine.

Apeli i tyre në gjithë këto vite ka rënë në vesh të shurdhët, e zhgënjimin e kanë me të gjithë, edhe partinë demokratike që megjithese për vite me radhe qeverisi vendin, drejtesinë për 2 Prillin nuk e bëri të plotë asnjëherë. Homazhet ata i kryejnë duke kujtuar bijtë e tyre, por bashke me ditën e zezë që perjetuan 26 vjet më pare, ende edhe sot plagët i kanë të pashëruara.