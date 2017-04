Patentat e reja, te standarteve te BE-se

Qe nga data 21 janar, patentat e reja për drejtimin e automjeteve janë te standarteve te Bashkimit Europian dhe te vleshme ne çdo shtet te këtij unioni. Ky ishte edhe qellimi kryesor i ndryshimit te lejeve te drejtimit, për 3 kategorite e automjeteve, sqaron Finsik Brahimi, specialist i aplikimit ne Drejtorine Rajonale te Sherbimit te Transportit Rrugor Shkoder .

Patentat e marra para dates 21 janar, do te perdoret deri sa te perfundoje afati i tyre, dhe me pas do te zevendesohen me patenta te reja.

Ne Shkoder zbatimi i vendimit per paisjen me patenta te reja ka filluar diten qe ka hyre ne fuqi vendimi i Qeverise për ketë ndryshim dhe, sipas drejtuesve te Drejtorise Rajonale te Sherbimit te Transportit Rrugor Shkoder, nuk ka pasur probleme ne ketë drejtim.