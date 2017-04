“10 urdhimet” për shkollat e Shkodrës

Teatri “ Migjeni” I Shkodrës në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale po organizojnë shfaqjen e pjesëve teatrale për nxënësit e shkollave të qytetit. “10 urdhnimet” nga Roberto Benigni dhe në regji të Dritan Sejaminit është zgjedhur si pjesa e cila do shfaqet për nxënësit e shkollave. Për aktorën e kësaj shfaqje Rita Gjeka ky organizim është një mundësi e mirë pasi këta të rinjë të shkodrës janë edhe spektatori I ardhshëm….

Fillimisht do jenë shkollat e qytetit të Shkodrës të cilat do bëhën pjesë e kësaj shfaqje në Teatrin “ Migjeni”, e më pas kjo monodramë me protagonist aktorën Rita Gjeka do udhëtoj edhe drejtë shkollave tjera në kuadër të këtij bashkëpunimi mes Teatrit “ Migjeni” dhe DAR.