Semundjet tumorale, rreziku i larte

Semundjet tumorale konsiderohen te dytat pas atyre kardiaovaskulare per shpeshtesine dhe rrezikshmerine e tyre.Deri tani numerohen rreth 14 milione raste te reja dhe 8.2 milione vdekje ne mbare boten. Ne sherbimin e kemioterapisene Spitalin Rajonal te Shkodres , qe nga Janari i 2017 po trajtohen 20 paciente me kete semundje thote onkologia Daniela Bega.

Moshat me te prekura nga kjo semundje jane ato mbi 40 vjec, por po shihet nje avancim edhe moshat e reja. Ndaj me shfaqjen e shenjave te para cdo person duhet e konsultohet me mjekun me qellim evidentimin ne kohe te kancerit.

Mjeket japin keshilla qe te shmangen faktoret e riskut, konsumimin e alkoolit dhe duhanit per parandalimin e kesaj semundje e cila po ecen me ritme te larta ne te gjithe boten duke u konsideruar edhe si semundja e shekullit.