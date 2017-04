Nen moton “1 fidan, 1 emer, 1 jete” nxenesit e medreses se djemve “Haxhi Sheh Shamia” Shkoder ne kuader te oreve mesimore extracurriculare qytetare, jane ngjitur ne malin e Taraboshit per te mbjelle 100 rrenje fidane ne bashkepunim me adinistraten e zonave te mbrojtura dhe organizata mjedisore. Ata kishin kane kontribuar per blerjen e ketyre fidaneve te cilet i mbjellen nen kujdesin e mesueve te tyre.

Ky projekt synon edhe te rrise ndergjegjesimin per mbrojtjen dhe shtimin e siperfaqeve te gjelberta, ku pritet qe t’i pergjigjen pozitivisht te shkollat e tjera te qytetit te Shkodres.