Gurishta, mes Vllaznise A dhe B

Pasi ka shënuar një gol vendimtar fitoreje në ballafaqimin e mbrëmjes të së premtes me Tiranen në “Selman Stermasi” të kryeqytetit, Erdenis Gurishta është parë të luajë pas dy ditësh edhe në formacionin e Vllaznisë “B”. Madje, në këtë ndeshje ai ka qënë i graduar me shiritin e kapitetit, ku kuqeboute fituan paster me rezultatin 3 – 0.

Duke iu rikthyer ndeshjes së transfertes ndaj Tiranës, Gurishta shprehet se ka pasur besim të plotë se do të ktheheshin me fitore në Shkodër .

Pasi bën të ditur se detikimi për këtë gol i shkon tifozërisë së zjarrtë shkodrane Gurishtaq flet edhe për rivalitetin që ka aktualisht në skuadër për një vend në formacion.

Ndërsa, përsa i përket sfides që Vllaznia luan këtë fundjavë në Kukës ai parashikon një rezultat pozitiv.

Në mbyllje, Gurishta flet edhe për pozitat në tabelen e klasifikimit, ku për të, e rëndësishme është arritja e sigurimit të mbijeteses, dhe pastaj pse jo të mos mendohet për të kapur vendin e katërt.