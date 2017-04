Largimi i femijeve ne situate rruge

Mbrojtja e fëmijevë në situatë rruge mbetet një sfidë e vazhdueshme për vendin tonë. Shfrytëzimi i tyre kryesisht për të lypur është prezent në çdo qytet dhe përballë kësaj situate, bashkia Shkoder deklaron se ka ndërmarrë një plan veprimi për mbrojtjen e kësaj shtrese.

Këtë vit është aplikuar me disa projekte shtrese, me qëllim që të vijohet me rikonstruksionin e shtëpive të banimit të komunitetit rom.

Në shkollen “Edith Durham” në kuader të Ditës Nderkombetare të Romeve u organizua një aktivitet sensibilizues me synim integrimin dhe mbeshtetjen e kesaj shtrese. Me 8 Prill romët festojnë ditën ndërkombëtare, si një kremtim i historisë, traditës dhe kulturës së këtij komuniteti.