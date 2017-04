Fuqizimi socio-ekonomik i Romeve

Fuqizimi social, ekonomik i Romeve dhe Egjiptianeve ishte tema e aktivitet te zhvilluar ne zyrat e Qendres se Informimit te Bashkimit Europian ku pjesemarres ishin femije te shkollave 9 vjecare te ketyre komuniteteve. Ky organizim vjen si nje nxitje dhe perfshirje sociale permes ushtrimeve te teatrit social, qe keta femije te kuptojne te drejtat dhe detyrimet e tyre ne shoqeri thote Shehiada Piraniqi, drejtuese e qendres.

Aktivitete te tilla qe behen ne kuader te dites nderkombetare te komunitetit Rom, pervec festimit te kultures se tyre kane si qellim te rrisin vetedijen edhe per ceshtjet me te cilat perballet ky komunitet, ku nder problemet kryesore mbetet strehimi apo edhe shkollimi i femijeve per te perfunduar te pakten arsimin e detyrueshem.