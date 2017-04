Malaj takim me te rinjte e LRI Shkoder

Zv/ministrja e arsimit Nora Malaj mori pjese ne nje takim me te rinjte dhe rejat e levizjes socialiste per Integrim te Shkodres ku prezantoi projektin për arsimin “edukim cilësor, familje e shëndetshme”. Fjalen e saj e nisi duke shprehur emocionet e ketij takimi, ku sot LRI Shkoder ka qindra te rinj e te reja ne radhet e saj dhe kjo sipas Malaj ka ardhur fale punes dhe seriozitetit te deputetit Çela dhe strukturave te tjera te kesaj partie.

Me pas ajo u ndal tek rendesia qe i ka dhene LSI ketij programi per arsimin, duke e pare ate si shtylla kryesore e zhvillimit te shoqerise.

Dy kërkesa të drejtëpërdrejta ajo ja adresoi pushtetit vendor, në këtë rast bashkisë Shkoder.

Nuk munguan pyetjet e te rinjve rreth problematikave qe hasin me maturen, apo ne universitete, per te cilat zv/ministrja kerkoi qe t’i adresohen edhe me shkrim ministrise per t’i dhene nje zgjidhje sa me te shpejte. LSI përmes grupeve të punës që kanë hartuar programin elektoral, do të vijojë takimet edhe për sektorë të tjerë që lidhen me zhvillimin e vendit si bujqësia, integrimi europian, arti dhe kultura, turizmi, infrastruktura etj.