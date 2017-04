Panairi shkencor ne “Hasan Riza Pasha”

Kolegji turk “Hasan Riza Pasha” ka organizuar per te dytin vit Panairin Shkencor. Nxenesit e kesaj shkolle prej muajsh kane punuar per te bere prezantimin e puneve te tyre ne lende te ndryshme, perpara DAR Shkoder si dhe shkollave 9 vjecare te qytetit te cilat ishin pjesemarrese. Duke qene se lendet shkencore nxenesit i shohin si me te veshtira ne kemi menduar qe permes punes dhe projekteve te tilla, t’jua bejme me te thjeshte atyre thote drejtori i shkolles Bilal Kocagoz.

Puna ne grup e nxenesve per te realizuar projekte te ketij lloji, i bejne oren mesimore me zbavitese dhe interesante. Ky organizim kishte si synim bashkepunimin dhe harmonine mes shkollave te qytetit.