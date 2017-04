Ademi sfidon Edi Ramen.

Kryeminister, sa here flet per shkodren ti ben autogol! Shume komode te te kem ty kundershtar politik. Edhe nje grusht njerzish socialiste qe te kane mbete ne shkoder e dine se ura e bunes eshte prone e ministrise se mbrotjes. Ju vete, qellimisht po tentoni te shkatrroni shkodren, sepse nuk ia dolen asnje, as komunizmi! Por kete loje e kane kuptuar te gjithe.

Sa per transparence, po publikoj shkresen qe i kemi derguar ministrise dhe u kemi thene qe po kontribojme me fonde, por ato kane heshtur, sepse duhet qe ti te besh foto! Nese ke dashuri per shkodren atehere, mos e shkatrro siç po ben per hakmarrje politike. Dhe nese ke deshire te drejtosh shkodren ne qofsh burre, hajde pas dy vitesh, konkurro ketu ne shkoder perballe meje! Faleminderit qe ekziston edi rama!