Kontrolle per mjedisin ne zonat turistike.

Ne Velipoje dhe ne zonat e tjera turistike te Shkodres, se shpejti do te fillojne kontrollet per ndotjet e mjedisit, nga Inspektoriati Shteteror i Mjedisit ne nivel Qarku. Drejtori i këtij institucioni, Edmond Terthorja, thote se Bashkia Shkoder duhet ta vleresojne me pergjegjesi punen pergatitore për sezonin turistik, dhe ne ketë drejtim pastrimi i mjedisit eshte parësor.

Ndaj Bashkise Shkoder dhe disa njesive te tjera vendore, nuk kane munguar gjobat pas shume paralajmërimeve për mosmarrjen e masave për pastrimin e mbetjeve. Por Terthorja thekson se janë qellimi gjobat, por presioni ne sensin pozitiv ndaj Bashkise qe te mos e nevlehtesoje kujdesin për mjedisin.

Sipas Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit ne Qarkun e Shkodres, Bashkia akoma nuk po arrine ta menaxhoje gjithe territorin e saj sa i perket kontrollit te mjedisit, dhe kjo eshte shume shqetësuese, ndaj duhet te nderhyje sa me pare.