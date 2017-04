Lezha i kthehet projektit te riciklimit

Në Lezhë po tentohet serish që të vihet në jetë projekti për diferencimin e mbetjeve urbane. Pavaresisht se nje projekt i tille qe nisi 6 vite me pare deshtoi vetëm pak kohe pasi filloi, dhe miljona lek shkuan dem, vjen perpjekja e radhes me një investim edhe më të madh, por që gjasat për të pasur sukses i ka shumë të pakta,pavaresisht optimizmit te Bashkise. Drejtori i Programit te Zhvillimit në Bashkine e Lezhës Petrit Marku, u shpreh se projekti për diferencimin e mbetjeve në rrethin e Lezhës është shumë serioz dhe, sipas tij, do të jetë ndryshe , por nuk tha se cilat do te jene ndryshimet. Megjithatë ai është i bindur se rezultatet e para të këtij projekti do të shihen ne nje kohe jo te larget, ku pretendohet që 20% e mbetjeve të riciklueshme të përpunohen.

Ndergjegjesimi i qytetareve për të zbatuar këtë projektë, sipas drejtuesve vendor, mbetet edhe sfida më e veshtirë e bashkisë. Por para se gjithash, ka nevoje te ndergjegjesohet vete Bashkia, ne kuptimin qe te kompletoje me infrastrukture lagjet me qellim qe qytetaret te binden se ajo e ka seriozisht dhe jo sa për te kaluar radhen.