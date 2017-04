“ Migjeni “, shfaqja “ Martiri per fe, atdhe, kulture “

Nen perkujdesjen dhe skenen e teatrit “ Migjeni “, Famullia e “ Shen Shtjefnit Shkoder “, ne bashkepunim me Shoqaten Kulturore Teatrore “ Zef Jubani “, shfaqen dramen “ Martiri per fe, atdhe, kulture Dom Ndre Zadeja “. “ Inspirimin per te vene ne skene kete drame, ishte shpallja e 38 martireve nga Papa Françesku “, ku ne perzgjodhem Dom Ndre Zadene, thote regjisori i shfaqjes.

Shpresoj qe te kemi percjelle nder te tjera mesazhin e atdhedashurise i cili mbizoteron mese shumti tek e gjithe krijimtaria e ketij prifti martir, thekson aktori, qe interpretoi rrolin e Dom Ndre Zadese.

Drama per Dom Ndre Zadene gjeti shprehjen e vet dhe u prit mire dhe me duartrokitje nga spektatori shkodran, pasi veprat e tij: si Ora e Shqipnise, Ruba e Kuqe, Hijet e Zeza, Rozafa, etj, ishin mjaft te njojtura nga te gjithe te pranishmit ne salle.