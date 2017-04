Vaksinimi i femijeve, domosdoshmeri

Dyshimet se vaksina kunder fruthit shkakton autizmin, nuk kane asnje baze. Infernierja e qendres shendetesore nr.2 ne qytetin e Shkodres, Aida Paçrami, thote se prinderi jane pergjigjur pozitivisht apelit te Drejtorise se Shendetit Publik per ti sjelle femijet per vaksinim, dhe ky proçes po ecen normalisht. Ajo qe eshte e rendesishme, deri tani nuk ka raste me semundjen e fruthit.

Vaksina e fruthit eshte e domosdoshme per shendetin e femijeve prandaj duhet bere ne kohen e duhur , pasi shtyrja e saj ben qe femija te jete i ekspozuar ndaj semundjes thote Pacrami.

Megjithese ka shumne vite qe Shqiperia nuk eshte e ekspozuar ndaj fruthit dhe rubeoles, kjo nuk do te thote qe te mos u tregohet vemendje ketyre semundjeve. Per kete arsye, eshte rekomanduar nga mjeket vaksinimi i femijeve, me qellim qe ata te jene te imunizuar ndaj semundjeve te tilla, te cilat aktualisht jane prezente ne disa shtete te Europes.