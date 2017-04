Arrest shtepie per avokatin Gjon Lepuri.

Sherbimet e policise se Shkodres njoftuan ndalimin e Avokatit Gjjon Lepuri. Policia tha se kishte ekzkutuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimeve të Rënda Tiranë me nr 161, datë 08.04.2017, e cila ka caktuar Gjon Lepurit si masë Sigurimi personal ”Arrestin në shtëpi“ . Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale “Korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë”. Gjon Lepuri, i moshes 53 vjeç, me profesion Avokat pranë Dhomës së Avokatisë Shkodër, eshte perfshire ne sistemin e drejtesise rreth tre dekada me pare. Fillimisht ka qene gjqtare dhe me pas avokat, ku ka pasur ne mbrotje kryesisht te arrestuar per çeshtje te ndryshme penale. Gjykata e Krimeve te Renda Tirane, nuk ka specifikuar konkretisht se per cilat raste akuzohet Lepuri, gje qe i mbetet proçesit te hetimit.

Materialet ne ngarkik te tij iu referuan Prokurorisë për Krimet e Rënda Tiranë, në kuadër të proçedimit penal me nr 273, për veprën penale “Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë” e parashikuar nga neni 319 i Kodit Penal.