Mjerimi ne familjen Gjonaj !

Fatkeqesia dhe mjerimi shpesh bëhen bashkë dhe rrethojnë jetën e njerezve. Të jeshë i semur në një vend të varfer është dyfish sprove e fatit. E tillë është edhe historia e 9 vjeçarit me aftesi ndryshe në Torovice të Lezhës. Nena tregon se djali i saj, 9 vjeç, ka patur probleme sehndetesore që i vogel dhe ka ardhur dukë u përkeqesuar deri ne piken sa tashmë nuk mund ta lejë asnjë momentë vetëm. Qendra e zhvillimit Ditor në Lezhë, që trajton persona te tille, është shumë largë dhe rruga e keqë apo dhe mungesa e një mjeti për ta transportuar, e bënë të veshtirë dergimin e tij në këtë institucion. Për këtë arsye ai shkon vetëm një herë në javë tek kjo qender, dhe rrugen është i detyruar ta bëjë me furgonin e linjes sebashku me nenen.

Krahas semundjes së djalit papunesia dhe veshtiresite ekonomike kanë veshtiresuar jetesen e familjes Gjonaj. Kryefamiljari është i papunë,ndaj udheton çdo ditë drejtë Lezhes me shpresen për të siguruar pak te ardhura, por përgjithesishët kthehet duarbosh dhe vetëm sa shpenzon parate e rruges. Kempi i djalit nuk mjafton as për përballuar shpenzimet e tij.