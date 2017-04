Perfundon plotesimi i formularve A1 dhe A1Z

Data 11 Prill ka qene afati i fundit ivendosur nga Ministria e Arsimit, per te perfunduar plotesimin e formulareve A1 dhe A1z per maturantet qe duan te vazhdojne studimet e larta. Ne gjimnazin “Oso ka dominuar preferenca per lendet shoqerore nga nxensit te cilet do ti japin si provim me zgjedhje. Procesi i plotesimit te formulareve ne pergjithesi nuk ka patur probleme thote drejtoresha e shkolles

Per formularin A1Z kane aplikuar edhe rreth 40 ish maturante te cilet ne vitet e meparshme kane rezultuar mbetes ose nuk kane marre piket e mundshme per te hyre ne universitet.

Provimet e matures i japin maturantet qe kane perfunduar me sukses vitin e fundit te shkolles se mesme dhe plotesuar formularin A1, e gjithashtu dhe ata qe kane perfunduar maturen vite me pare dhe tani duan te ndjekin nje dege ne universitet.