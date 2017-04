Porti Shengjin zgjon interesimin e Norvegjise

Bashkëpunimi në fushen e ujrave si dhe atë të marinës ishin në qender të diskutimeve mes Drejtorit të Portit të Shengjinit Gjovalin Tushaj dhe Ambasadorit të Norvegjisë ,Per Strand Sjaastad. Ambasadori norvegjez tha se mundesite ne keto drejtime jane te medha per dy vendet, ndaj ne bashkerisht duhet te angazhohemi me shume per ti konkretizuar ato:

Drejtori i Portit, Gjovalin Tushaj tha se porti i Shengjinit dukë qënë i vetmi ne veri –perendim te të vendit, meriton një vemendje më të madhë sa i përket investimeve. Ai theksoi se është për të ardhur keq që Kosova akoma nuk i ka vlersuar si duhet perpjekjet e Shqiperisë për ti siguruar kushtë të përshtatshme në këtë port, dhe e shikon me mosbesim shfrytezimin e tij.

Porti i Shengjinit, ka një rendesi strategjike për zhvillimin e zones, megjithatë ky vijon të jetë thjeshtë për importin dhe transportin e mallrave dhe pavaresisht investimit, akoma nuk eshte vene ne sherbim të udhetareve.