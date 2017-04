Kualifikimi ne eliminatoret e France 2019

Trajneri I Kombëtarës së Futbollit për femra Armir Grima shprehet shumë I kënaqur me kualifikimin në eliminatrët e Botërorit Francë 2019-të. Ai shprehet se tashmë ky kualifikim është një impuls tjetër për skuadren edhe pse jemi një kombëtare relativisht e re….

Grima shprehet se tashmë kemi një fazë tepër të rëndësishme pasi do përballemi me ekipet elitare të futbollit dhe puna është që të punohet fortë për të lënë një emër të mirë në këto eliminatore….

Edhe vëtë grima do e kishte problem të ndaloj Megi Doçin nëse do gjëndëshin përballe njëri tjetrit, si një ish portier ai shprehet se është një dhunti që ajo e ka goditjen….

Velaj dhe Doçi ishin vajzat që I dhanë kualifikimin Shqipërisë në eliminatrorë e Francë 2019-të pas fitorës me Greqinë me rezultatin 2-1. Kjo është hera e parë që Kombëtarja Shqiptare e Futbollit të Femrave merrë pjesë në fazen e elimintaroëre, ndërsa me 25 prillë do mësoje edhe kundërshtarët e saj.