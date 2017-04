Skema e re e ndihmes ekonomike

Pak dite perpara afatit te miratimit te ndihmes ekonomike nga Ministria e Mireqenies sociale, Drejtoria Rajonale e sherbimit social ka organizuar nje takim per te perfunduar fazen e trajnimeve me administratoret e bashkive te qarkut te Shkodres. Kjo per te evidentuar ne kohe paqartesite e te zbatimin te skemes se re te ndihmes ekonomike, qe koniston ne aplikimin online:

Eshte tejet e rendesishme qe ne kete faze perfundimtare administratoret e bashkive te te jene te informuar per cdo detaj, ne menyre qe e kete proces ta finalizojme me sukses shpjegon Tula.

Në skemën e re ekonomike jane thjeshtur kriteret , duke lehtësuar procesin dhe percaktuar me mire dokumentacionin e domozdoshem. Gjithashtu rritet pagesa e ndihmës ekonomike për familjet nga 3500 lekë në muaj 5600 lekë.