Spahiu: Qendrimi i LSI-se e zgjidhe krizen

Qendrimi i LSI-se për zgjidhjen e krizes politike, eshte me i qarti dhe i pranuar me realitetin e sotem politik shqiptar. Keshtu ka deklaruar ne “Forum” te tv1- channel,Kryetari i Aleances Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu, i cili i eshte bashkuar koalicionit te Partise Demokratike qe kërkon qeveri teknike, per zgjedhjet e 18 qershorit.

Sapahiu tha se pavaresisht deklarimeve te perfaqesuesve te institucioneve nderkombetare, opozita eshte e vendosur te mos shkoje ne zgjedhje me qeverine qe kryeson Rama. Ai tha se nuk eshte opozita qe gabon, por forca politike qe eshte ne pushtet.

Kryetari i Aleances Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu theksoi nu ka votime me 18 qershor, pa u plotësuar kërkesat e bllokut opozitar për qeveri teknike.