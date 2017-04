Ish te perndjekurit politik dyshime per ADP

Shoqata e ish te perndjekurve politik ne Shkoder ka reaguar, nje dite pasi Partia Aleanca Popullore per Drejtesi e Bilal Koles qe perfaqeson kete shtrese, eshte regjistruar ne Komisionin Qendror te Zgjedhjeve, duke konfirmuar pjesemarrjen ne zgjedhjet e 18 Qershorit. Qe ne fillimet e demokracise kemi qene per krijimin e nje partie per te na perfaqesuar denjesisht ne parlament, por ne jemi skeptik persa e i perket kesaj APD, deklaron Zenel Drangu kryetar i shoqates se ish te perndjekurve.

Drangu shprehe dyshime edhe per pozicionin politik qe do te mbaj kjo parti.

Edhe pse ne si shoqate nuk e mbeshtesim, pasi jemi mosbesues ndaj qendrimit te kesaj partie te re, ne i presim ne Shkoder drejtuesdit e kesaj paqrtie per te shpalosur idete e tyre dhe per te na qartesuar rreth pikepyetjeve tona, thekson Drangu.