Koncert i orkestres frymore te qytetit

Ne pedonalen “ 28 nentori “do te startoje koncerti orkestres frymore, pjese e trashigimise kulturore te orkestres simfonike te qytetit te Shkodres. Sipas drejtuesve te ketij formacioni muzikor, eshte zgjedhur ky shesh duke ju larguar sallave te nbyllura, per te qene sa me afer me spektatorit shkodran. Dirigjenti i bandes frymore, Kujtim Alia thekson per TV1 Channel, se “ repertori i perzgjedhur eshte i nderthurur me pjese klasike e popullore nga krijimtaria e kompozitoreve shqiptare dhe atyre te huaj enkas per spektatorin shkodran.

Ne kete mbremje muzikore te bandes frymore , do te jene protagoniste mjaft artiste dhe kengetare shkodrane nder instrumentistet dhe zerat me te njojtur te skenave tona kombetare. Aktivitetet dhe veprimtarite e shumta kulturore e artistike qe po zhvillohenn nga Qendra Kulturore “ Pjeter Gaci “ ne qyetetin e Shkodres, kane krijuar nje atmosfere te veçante per artedashesit shkodran.