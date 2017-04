Rikthehet ne funksion ekoja abdominale

Rikthehet ne funksion ekoja abdominal digitale 3dimensionale ne qendren shendetesore nr 3 ne Shkoder, e cila prej disa muajsh kishte pesuar defekt. U desh nderhyrja nga institucionet pergjegjese per rikthimin ne funksion, pasi per vete qendren riparimi ishte i pamundur per shkak te kostos se larte. Tashme te gjitha grate shtatzena do te mund te kryejne serish kontrollet ne kete qender.

Ne kete qender shendetesore per kryrjen e ekografise ka patur nje numer te konsiderueshem vizitash gjate dites, te cilet tanime pas riparimit po vijon puna normalisht shton Bushati.

Sherbimi per aplikimin e ekos ne kete qender shendetesore ofrohet falas per te gjitha vajzat dhe grate qe duan te kryejn kontrolle te shendetit. Prej 5 vitesh kjo qender eshte pajisur me aparaturen ne fjalem fale nismes se ministrise se shendetesise per zgjerimin e sherbimeve.