Ritkhehet tradita e teatrit per femije

Ato cfare kane mundur t’i shohin vetem nepermjet ekranit te televizorit, tani do te kene mundesine t’i ndjekin dhe t’i shijojne nga afer te gjithe femijet e qytetit te Shkodres. Eshte kjo nisma e re qe aktoret e rinj te teatrit “Migjeni” kane ndermarre per te rikthyer teatrin e femijeve duke realizuar shfaqje te filmave vizatimor. Eshte e rendesishme qe afrimi me teatrin te nise qe ne moshe te hershme, per ti bere femijet pjese te rritjes me kete institucion, pasi ata do te jene spektatori i ardhshem.

Ne kemi filluar provat per filmin vizatimor te Piter Panit , dhe me shume deshire shpresojme qe shfaqja te vihet ne skene ne fillim te muajit maj per te gjithe femijet dhe jo vetem, thote regjisorja Sara Smaja.

Nen moton “Femije sillni prinderit ne teater” aktoret bejne thirrje qe te gjithe femijet bashke me prinderit e tyre te behen pjese e shfaqjeve per femijet qe tashme do te kthehet ne nje tradite per qytetitn e Shkodres.